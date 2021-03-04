Gümüşhane'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Gürgenli köyü Orta Mahalle'de pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bugünden itibaren söz konusu mahallede karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara