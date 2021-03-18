Gümüşhane'de bir gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi
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Gümüşhane'de bir gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

18.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:15
Gümüşhane'de bir gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

Gümüşhane'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni ile terör gazisine madalya verildi.

Gümüşhane'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni ile terör gazisine madalya verildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstikal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunan ve dua edilen törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı bir ömür diledi.

Taşbilek, vatanın müdafaası için canla başla mücadele eden şehit ve gazilerin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini ifade ederek, "Bugün aynı zamanda çok anlamlı bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Böyle bir günde bir gazimize devlet övünç madalyası takdim edeceğiz. Bütün şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ve onların da ailelerinin yeri başımızın üstündedir. Onların kahramanlıklarını bu millet hiçbir zaman unutmayacak." diye konuştu.

Taşbilek konuşmasının ardından 2 Kasım 1980 yılında Jandarma Er olarak görevini yaparken Elazığ Karakoçan ile Bingöl Kiğı yolunda bölücü terör örgütü mensuplarının ateşi sonucu yaralanarak gazi olan Hasan Turgut'a Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

Törene, Taşbilek'in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı ile kamu kurum temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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