Gümüşhane'de bir çift evlerinin banyosunda ölü bulundu
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Gümüşhane'de bir çift evlerinin banyosunda ölü bulundu

Gümüşhane'de bir çift evlerinin banyosunda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de karı koca, evlerinin banyosunda ölü bulundu.

Gümüşhane'de karı koca, evlerinin banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torul ilçesinin Dağdibi köyünde ikamet eden Kemal (71) ve eşi Emine Ersoy'dan (72) haber alamayan yakınları, şüphe üzerine çiftin yaşadığı köydeki evlerine geldi.

Eve giren yakınları, çifti evin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaşamlarını yitirdiklerini tespit etmesinin ardından karı kocanın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşlı çiftin banyoda kullandıkları tüplü şofben nedeniyle zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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