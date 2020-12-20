Gümüşhane'de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı
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Gümüşhane'de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

20.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:15
Gümüşhane'de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Ağrı'dan Trabzon'a hasta götüren 112 Acil Servis ambulansı dönüş yolunda Gümüşhane'de kaza yaptı.

Ağrı'dan Trabzon'a hasta götüren 112 Acil Servis ambulansı dönüş yolunda Gümüşhane'de kaza yaptı. Kazada 2 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sinan Arvas yönetimindeki 04 AB 718 plakalı ambulans Ağrı'dan Trabzon'a hasta naklettikten sonra dönüş yolunda Gümüşhane'nin İkisu köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı
Gümüşhane'de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı
Gümüşhane'de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:15:52. #1.15#
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