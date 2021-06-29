Gümüşhane'de akıllı su sayacı uygulamasına geçilecek
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Gümüşhane'de akıllı su sayacı uygulamasına geçilecek

Gümüşhane'de akıllı su sayacı uygulamasına geçilecek
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de vatandaşların kolay kullanımı için kontör yüklenerek kullanılabilen akılı su sayacı uygulamasına geçilecek.

Gümüşhane'de vatandaşların kolay kullanımı için kontör yüklenerek kullanılabilen akılı su sayacı uygulamasına geçilecek.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentte ilk defa uygulanacak akıllı su sayacı projesi kapsamında ihaleyi kazanan KG Elektronik Kurumsal Satış Temsilcisi Akın Deniz ile makamında sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Çimen, Gümüşhane'de yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, kartlı ve kontörlü su sayaçlarının kısa süre içinde hizmete gireceğini söyledi.

Vatandaşların cep telefonundan kontör yükleyerek su kullanabileceği bir sistem kurulacağını ifade eden Çimen, şunları kaydetti:

"Klasik su sayaçlı uygulamaya artık son vereceğiz. Bu çalışmamız Gümüşhane için bir devrimdir. Ön ödemeli akıllı sayaç sistemi abonelerine kontörlü su kullanma imkanı sunuyor. Elektronik kartlı su sayacı uygulaması sayaç okuma ve faturalandırma, su kesme, açma, sayaç sökme, takma gibi tüm işlemleri ortadan kaldırdığı gibi abonelere istedikleri süre ve miktarda su kullanma imkanı da sunarak su tasarrufu konusunda ciddi katkı sağlayacak. Ayrıca ön ödemeli kartlı su sayacı sayesinde Gümüşhane Belediyesi olarak su hizmetini ön ödeme ile vereceğimiz için ödeme gecikmeleri ortadan kalkacağı gibi fatura takibi, borç ödeme, su kapattırma-açtırma işlemleri yaptırmak için harcanan zaman ve iş kayıplarının önüne geçilmiş olacak."

Gümüşhane'de akıllı su sayacı uygulamasına geçilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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