Gümüşhane'de 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gümüşhane'de 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 3 gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane'de 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
01.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:08

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 3 gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesine bağlı Kadıçayırı köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Servet Kaya'dan arife günü saat 15.00'ten beri haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarı yapmasının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve vatandaşlardan oluşan ekip, 3 günlük arama çalışmalarından sonuç alamadı. Yapılan çalışmalarda herhangi bir izine rastlanmayan Kaya için Erzurum AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden de 2 ekip çalışmalara dahil oldu.

Yetkililer, Servet Kaya'yı görenlerin 0456 213 45 48 numaralı telefona ya da 156 Jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesini istedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü 3. Sayfa
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Güncel
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Güncel
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Ekonomi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haber Rusya'dan geldi! Klinik denemeler tamamlandı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haber Rusya'dan geldi! Klinik denemeler tamamlandı
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Ozan Güven İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bursa Yangın Bayram
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 18:19:56. #1.15#
title