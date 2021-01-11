Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen gazetecilerle buluştu
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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen gazetecilerle buluştu

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen gazetecilerle buluştu

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gümüşhane Belediyesi iştiraki olan Gümüşhane Şehircilik ve Sosyal Hizmetler A.Ş. (GÜMSAŞ) binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çimen, gazetecilerin gününü kutladı.

Basının demokratik düzenlerin olmazsa olmaz unsuru olduğunun altını çizen Çimen, "Sizler bizim görmeyen gözümüz, duymayan kulağımız oluyorsunuz. Bu kutsal görevi yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyarette kent gündemine dair açıklamalarda da bulunan Çimen, GÜMSAŞ'ın Gümüşhane Belediyesi'nin yüzde 100 hissedarı olduğu bir şirket olduğunu söyledi.

Çimen, şirketin yürüttüğü yaşam evleri projesinde birinci etap çalışmaların son hızla sürdüğü bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra şehrimizde bize düşen bu sorumluluk içerisinde bu tür projelerimiz devam edecek. Mordut mevkisindeki yaşam evlerimizde ilk etabımızda 729 konutumuz ve 112 iş yeri var. Hem bir kentsel dönüşüm projesi. Bunu da kendi şirketimiz tarafından yapıyoruz. TOKİ'nin 530 konutunun altında da kentsel dönüşüm projemiz var. Şirketimiz bugüne kadar konutların yüzde 80'ini sattı. Pandeminin en zor günlerinde Türkiye başarısıdır diyebilirim. İş yerlerimizle ilgili de bu hafta satışlarımız başlıyor. Arkadaşlarımız o konuda da farklı çalışmalar yaptı."

Projede konutların 60 ay sıfır faizle satıldığını ve diğer bankaların da projede kendilerinin de olmak istediği belirterek çalışma yaptıklarını aktaran Çimen, vadenin 180 aya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Çimen, basın mensupları ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ile günün anısına pasta keserek basın mensuplarına ikramda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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