Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çimen, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'na ilişkin haberlerin duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920'de yayın hayatına başladığını hatırlatarak, yüzyılı aşkın süredir Türk milletinin sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın Türk basınının gelişimine etkisi olduğu kadar Türkiye'nin dünya arenasındaki misyonuna da 13 dildeki yayınlarıyla önemli değer kattığının altını çizen Çimen, "Milletimizin bu güzide kurumunun gelişimini ve başarılarını övünerek izliyor ve takip ediyorum. Başarılı çalışmalara omuz veren muhabirinden üst yöneticisine tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Milletin ajansına nice başarılı yeni yüzyıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara