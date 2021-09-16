Gümüşhacıköy SYDV kömür yardımının dağıtımına başladı
AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.
Kaymakam Ali Cemal Altınöz, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının başladığını söyledi.
Altınöz, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 2 ton olmak üzere toplamda 1575 ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.
AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri