Gümüşhacıköy SYDV kömür yardımının dağıtımına başladı

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının başladığını söyledi.

Altınöz, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 2 ton olmak üzere toplamda 1575 ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.