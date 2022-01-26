Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Altınöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Kağnıcı köyü yaylasına yaban hayvanları için 800 kilogram saman ve 500 kilogram buğday ve mısırdan oluşan yem bıraktı.

Altınöz, yaban hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara yem bırakıldığını belirterek, "Her mevsim yaban hayatına sahip çıkılması gerekiyor. Soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandıkları bir dönemdeyiz. Aç kalan yaban hayvanlarının beslenmeleri, doğal ortamlarında kalmalarını sağlamak amacıyla doğaya yem bıraktık." dedi.