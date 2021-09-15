Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den 'aşı' çağrısı - Haberler
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den "aşı" çağrısı

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kaymakam Altınöz, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşı olmasını istedi.

Salgınla mücadele etmenin tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Altınöz, "Aşı takviminde yer alan tüm vatandaşlar aşı olmalı. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Kovid-19 salgınında aşı, maske, mesafe ve hijyenle başarıya ulaşılabilir." dedi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den aşı çağrısı

Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den aşı çağrısı

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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