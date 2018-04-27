Gümüşdere Köyünde Bilim Fuarı Açıldı

Sivas merkeze bağlı Gümüşdere Köyü İlk ve Ortaokulunda, 4006 Bilim Fuarı açıldı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen fuarda 21 proje sergilendi.

Okul Müdürü Osman Yılmaz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin bilimle buluşmasını, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını ve üreten bir toplum olma bilincini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Bu tarz

etkinlik ve bilim fuarları, öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmesi,

yaratıcılıklarının farkına varma ve kendini ifade etme olanağı sağlaması açısından önemli." dedi.

Proje Yürütücüsü olan Büşra Alan ise "Bizleri destekleyen

TÜBİTAK yetkililerine, okul müdürümüze ve proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen ve

öğrencilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İlhan Karakoç, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Davetliler, hazırlanan projeleri tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldı.