Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yapım çalışmaları süren Kuzey Çevre Yolu ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Kuzey Çevre Yolu şantiyesini ziyaret etti.

Burada Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen'den brifing alan Tüfenkci, Kuzey Çevre Yolu'nun 54 kilometre uzunluğunda ciddi bir proje olduğunu söyledi.

Tüfenkci, projenin 2016 sonu itibarıyla ihale edilip yer tesliminin yapıldığını, 2017'de toplulaştırma, kamulaştırma problemlerinin büyük bir kısmının bitirildiğini anlatarak, yetkililerin projenin Sivas yoluna kadar olan kısım için hedefleri bulunduğunu, bunun yıl sonuna kadar tamamlanmasını temenni etti.

Malatyalıların bu yolun süresi içinde bitirilmesini istediğini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bunun da süresi 2020 sonu. 2020 sonunda tamamen bitmiş olacak. İnşallah bizler maddi anlamda, arkadaşlarımız teknik anlamda hep beraber yakın takibimizle Malatya'ya yakışır, Türkiye'nin gelişmesine, Türkiye'nin doğusuyla batısının, kuzeyiyle güneyinin birleştiği bu kavşak noktasında, hem şehir geçişlerini rahatlatacak hem de maliyet noktasında katkı sağlayacak çevre yolumuzu bitirmiş oluruz. Malatyalılar uzun yıllardır bu projeyi duydukları için yapılıp yapılmadığı, başlanıp başlanmadığı noktasında, başlandığı halde, ihale edildiği halde hep soru işaretleri vardı. Bugün sizler de gördüğünüz gibi proje başladı, devam ediyor, inşallah bir an önce süresi içinde bitirilerek, ülkemize katkı sağlayacak, ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak bir proje olacak. Bu Malatya'nın kalkınmasına, Elazığ'ın gelişmesine, Bingöl'ün değişmesine de vesile olacak bir proje."

Bakan Tüfenkci, daha sonra, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yeni hizmet kompleksini gezerek bilgi aldı.