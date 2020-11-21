Gümrük kapısında 650 paket kaçak sigara yakalandı
21.11.2020 12:40 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:44
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren araçlarda yapılan aramada 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren araçlarda yapılan aramada 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren 2 aracı durdurdu. Yapılan aramada 650 adet kaçak sigara ele geçirildi. 2 araç sürücüsü de ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı