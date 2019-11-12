Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı
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Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı

Gülüklü Çorba Tescil Denetim Kurulu ilk toplantısını Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası'nda gerçekleştirdi.

12.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:26
Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı

Gülüklü Çorba Tescil Denetim Kurulu ilk toplantısını Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası'nda gerçekleştirdi.


Alanya Belediyesi tarafından tescili alınan Gülüklü Çorba için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Lokantacılar Odası Başkanı , AHEP üniversitesi Rektörü Mehmet Öner, İlçe Tarım Şube Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş katıldı. Önümüzdeki süreç için yol haritasının belirlendiği toplantı karşılıklı istişare çalışmaları ile devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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