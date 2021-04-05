Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarını uyarak evlerinden dışarı çıkmayan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin ve şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaştı. Ünlü isimlerin evlerinde bu kadar şık olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları ise "Kimse evde böyle gezmiyor, biraz gerçekçi olun" eleştirileri yaptı.