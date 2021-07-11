Gülşen'in transparan sahne kıyafeti olay oldu!
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Gülşen'in transparan sahne kıyafeti olay oldu!

Gülşen'in transparan sahne kıyafeti olay oldu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Ancak şarkıcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.

Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı. 

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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