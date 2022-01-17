Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Menajer ayrılık iddiasını yalanladı: Çok mutlular - Haberler Magazin
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Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Menajer ayrılık iddiasını yalanladı: Çok mutlular

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde sahne kıyafetleri ve dansıyla gündemde düşmeyen şarkıcın Gülşen'in 2016 yılında evlendiği Ozan Çolakoğlu ile boşanma kararı aldığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan iddiayla ilgili konuşan şarkıcının menajeri, çiftin çok mutlu olduğunu ayrılık iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Güçlü sesi ve şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettiren Gülşen'in özel hayatıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile evlenen ve Azur Benan adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Gülşen'in evliliğinde kriz yaşadığı hatta boşanma kararı aldıkları ileri sürüldü.

AYRILIK KARARI SONRASI EVDEN AYRILDI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, ayrılık kararından sonra Ozan Çolakoğlu evden ayrılıp bir arkadaşının yanında yaşamaya başladı.

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Menajer ayrılık iddiasını yalanladı: Çok mutlular

"YALAN HABER, ÇOK MUTLULAR"

Kısa sürede gündem olan boşanma iddiasının ardından Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk'ten açıklama geldi. Habertürk'e konuşan Şentürk, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Menajer ayrılık iddiasını yalanladı: Çok mutlular

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Ozan Çolakoğlu, Boşanma, Gülşen, Magazin, Haber

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