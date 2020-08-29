Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
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Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, dün Gülşen'in yeni şarkısını paylaşarak şarkıcının kendisini engellediğini söyledi. Gülşen kısa sürede gündem olunca Cemal Can'ın engelini kaldırıp takibe aldı. Cemal Can'dan da konuyla alakalı güldüren bir paylaşım geldi.

29.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:01

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gülşen'i kendisini engellediğini ve engeli henüz kaldırmadığını söyledi. Yeni şarkısı Nirvana'nın heyecanını yaşayan Gülşen ise dün engeli kaldırıp Cemal Can'ı takibe aldı. Canseven'den konuyla alakalı ilk paylaşım geldi.

CEMAL CAN, GÜLŞEN'E GÖNDERME YAPTI

Ünlü şarkıcı Gülşen'i çok sevdiğini söyleyen Cemal Can Canseven, Survivor'da yarıştığı dönemde sahte hesabı olduğunu itiraf ederek "Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesap kullanıyorum" demişti. Dün de Instagram hesabından Gülşen'in yeni şarkısını paylaşan Cemal Can, şarkıcının engeli kaldırmadığını söyledi.

Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldürün paylaşım geldi

GÜLŞEN ENGELİ KALDIRIP TAKİBE ALDI

Bunu duyan Gülşen dün Cemal Can'ın engelini kaldırarak takip etmeye başladı. Gülşen'in kendisini takip ettiğini gören Cemal Can'dan esprili paylaşım geldi. Photoshop ile Gülşen'le fotoğrafını birleştiren Cem Can herkesi güldürdü.

Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldürün paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Haber Yorumları (1)
...25: ohhh Rabbim sana şükürler olsun bizi bu dertten kurtardin artik ölsek de gam yemeyiz
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