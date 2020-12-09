Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu
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Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu

09.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:05

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'ün sosyal medyada açtığı canlı yayına girerek küfür ve hakaretler savurdu. Sözlü şiddete maruz kalan Göz sessizliğini bozarak "Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi erkeğe karşı şiddetinde sonuna kadar karşısındayız" dedi.

Ünlü iş adamı Gökhan Göz sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında evinde çalgıcılarla eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Canlı yayınını izleyen eski sevgilisi ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ise yayına girerek bir anda Göz'e küfürler etmeye başladı. Saraçoğlu'nun ettiği küfürler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"

Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" açıklamalarında bulundu.

Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu

"ERKEĞE KARŞI ŞİDDETE DE KARŞIYIZ"

Sessizliğini koruyan Gökhan Göz ise sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişki ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi, erkeğe karşı şiddetinde sonuna kadar karşısındayız. Herkesin ailesi değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanan olayın tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak karşı tarafında bir anne olduğunun unutulmamasının bilincinde olarak bana yapılanların kimsenin yaşamamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu
Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu
Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu
Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu
Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
SÖZÜM BAZILARINA: Bazı kadınlar kadına şiddeti kullanarak erkeklere hem ruhsal hem fiziksel şiddet uyguluyorlar aynı şekilde feminizmi kullanarak feminazilik yapıyorlar
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