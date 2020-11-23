Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşındadır, nereli? Ne iş yapmaktadır?
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Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşındadır, nereli? Ne iş yapmaktadır?

23.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:21
Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşındadır, nereli? Ne iş yapmaktadır?

Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu yarışmadaki yorumları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapmaktadır?

Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu yarışmadaki yorumları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşındadır, nereli? Ne iş yapmaktadır?

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır. Dubai'de mağazası bulunmaktadır. 2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

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