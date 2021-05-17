Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı
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Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Doya Doya Moda'nın jüri üyelerinden modacı Gülşah Saraçoğlu, ayrılırken evini darmadağın ederek küfürler savurduğu eski sevgilisi Gökhan Göz ile barıştı. Çift, Instagram hesaplarından samimi fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Hatta Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram hesabından açtığı canlı yayına katılarak Göz'e küfürler yağdırmış.

AŞK DOLU POZLARINI PAYLAŞTILAR

Uzun süredir ayrı olan çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirine takip ederek aralarındaki buzları erittiklerinin sinyalini vermişti. Çift bunun üzerine sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşarak ilişkilerine şans verdiklerini açıkladı. Şimdilerde Göcek'te tatil yapan ikili, eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İşte çiftin aşk dolu paylaşımları...

Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı

Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (1)
MEHMET İSA CİVAN: Başının üstünde yeri olduğu belli.
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500
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Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği eski sevgilisiyle barıştı - Haberler Magazin
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