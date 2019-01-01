Gülriz Sururi'nin Vefatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Sururi ile olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şunları kaydetti:
"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, ülkemizin gururu olan değerli tiyatro sanatçımız Gülriz Sururi'nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ülkemizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA