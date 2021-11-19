Gülper Özdemir, rolü için saçlarını kestirdi…

Zaman atlamasıyla 1967 yılına geçen dizide, güzel oyuncu Gülper Özdemir canlandırdığı karakterin değişimi için saçlarını kestirdi. Ankaralı'nın nişanlısı Doktor Ayşe karakterine hayat veren oyuncu,yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısa kestirerek imaj değişikliğine gitti.

Kadroya yeni oyuncular dahil oldu…

1967 yılı itibarıyla dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'i canlandıran Nejmi Aykar'ın yanı sıra dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Serdar Özer ve Dize Kandu dahil oldu.

Özer, dizide Eoka komutanı Apollon karakterine hayat verecek. Gizli servisler bağlantısı ile görevini Ankara'da sürdüren Apollon, dizide kılık değiştirme, yer değiştirme, gayrinizami harp konularında uzman bir komutan militan olarak dikkatleri çekecek. Kendine has yöntemleri, soğukkanlılığı, plan kurma kabiliyeti ve zekası ile azılı bir düşman olan Apollon yeni bölümlerde tansiyonu daha da yükseltecek.

Nikos Samson'un ( Tayanç Ayaydın )örgüt içindeki sevgililerinden biri olan Stella karakterine ise Dize Kandu canlandıracak. Sert mizaçlı, maskülen bir EOKA mensubu olan Stella, silahlı eylemlerde yer aldığı kadar Samson'un gazetesi üzerinden EOKA'nın sivil örgütlenmesinde de etkin rol oynayacak.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" büyük beğeni toplayacakyeni bölümüyle 19 Kasım Cuma ( bu akşam) akşamı saat 20:00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

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