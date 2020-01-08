Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi
Haberler » Güncel » Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi - Haber

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, geçen sene işletmenin kar elde etmesine katkı sağlayan personeli ödüllendirdi.

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:00
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi

, geçen sene işletmenin kar elde etmesine katkı sağlayan personeli ödüllendirdi.

Gülnar Orman İşletme Müdürü , kurumlarında gerçekleştirilen ödül töreninde, işletmenin geçen yıl 4 milyon 49 bin lira kar ettiğini belirtti.

Şahin, orman köylülerine 1 milyon 211 lira faizsiz ve yüzde 20'si hibeyle kredi sağlayarak köylülerin kalkınmasına destek olmaya çalıştıklarını, başarılarının daha da artacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından işletmede personele ödülleri verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler