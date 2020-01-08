Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:00

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, geçen sene işletmenin kar elde etmesine katkı sağlayan personeli ödüllendirdi.

Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, kurumlarında gerçekleştirilen ödül töreninde, işletmenin geçen yıl 4 milyon 49 bin lira kar ettiğini belirtti.

Şahin, orman köylülerine 1 milyon 211 lira faizsiz ve yüzde 20'si hibeyle kredi sağlayarak köylülerin kalkınmasına destek olmaya çalıştıklarını, başarılarının daha da artacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından işletmede personele ödülleri verildi.

Kaynak: AA