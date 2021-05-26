Gülnar'da Şehit Jandarma Er Mehmet Koç'un adının verildiği kütüphane hizmete açıldı

Gülnar ilçesinde Şehit Jandarma Er Mehmet Koç'un adının verildiği kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gülnar ilçesinde Şehit Jandarma Er Mehmet Koç'un adının verildiği kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kütüphanenin yaptırıldığı Kayrak Mahallesi İlköğretim Okulu'nda düzenlenen tören, Mehmet Koç ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da, MHP Gülnar ilçe Kadın Kolları'nın katkısıyla kurulan kütüphanenin herkese hayırlı olmasını diledi.

Belediye olarak eğitime verdikleri desteğe devam edeceklerini dile getiren Ünüvar, kütüphanenin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Serdar Soydan, kütüphaneye Şehit Mehmet Koç'un adının verilmesiyle aziz hatırasının yaşatılacağını ve isminin gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından kütüphane, kurdele kesilmesiyle hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan