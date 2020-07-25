Gülnar'da lavanta üretimi 2 yılda 100 kat arttı MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 2018 yılında 1.5 dönüm arazi üzerinde başlayan lavanta üretimi, yüksek getirisi ve bölgeye uyum sağlaması nedeniyle 100 kat artarak, bu yıl 150 dönüme ulaştı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 2018 yılında 1.5 dönüm arazi üzerinde başlayan lavanta üretimi, yüksek getirisi ve bölgeye uyum sağlaması nedeniyle 100 kat artarak, bu yıl 150 dönüme ulaştı.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Bardat Yaylası'nda 2018 yılında 1.5 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta tarlası, elde edilen ürünün kalitesi, yüksek getirisi ve bölgeye uyum sağlaması nedeniyle öncelikli alternatif ürün haline geldi. İlaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan yağının, üreticilere yüksek kazanç sağlaması nedeniyle, günümüzde lavanta üretimi ilçede 150 dönüme ulaştı. Lavantalar üreticisine kazanç sağlarken, mor rengiyle sunduğu görsel şölen ile de fotoğraf çektirenler için bir film platosu gibi.

'LAVANTA TARLAMIZI GÖRMEK İSTEYENLER İSTEDİKLERİ ZAMAN GELİP GÖREBİLİRLER'Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçedeki lavanta tarlalarını gezerek incelemede bulundu. Bölgeye katkı sunması adına ilk lavanta tarlasını kuran iş insanı İlhan Ulu, "Lavantayı 2018 yılında bölge insanımıza alternatif ürün olması açısından 1.5 dönümlük arazimize ektik. Daha ilk yılında ürün hasadını yaptık. Bu yıl da hasat dönemi geldi ama biz ziyaretçiler gelip görsün diye geç hasat yapıyoruz. Lavanta tarlamızı görmek isteyenler istedikleri zaman gelip görebilirler, lavanta yetiştiriciliği konusunda bilgi sahibi olabilirler" dedi.'YAYLA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ise ilçede lavanta üreticiliğinin yaygınlaşması için çeşitli bilimsel çalışmalar ve incelemeler yaptıklarını dile getirerek, "Bu yıl üretim parçalar halinde 150 dönümü geçmiş bulunmakta ve sonbaharda katlanarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle Köseçobanlı ve Bardat bölgesinde elma ve diğer meyve ağaçları çiçek döneminde tarımsal dondan etkilendi. Ürün almakta sıkıntı çeken çiftçilerimiz için de yayla turizmi açısından da önemli bir alternatif ürün" diye konuştu.

Kaynak: DHA