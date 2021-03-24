Gülnar'da çukur çanak mantarı köylülerin geçim kaynağı oldu
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Gülnar'da çukur çanak mantarı köylülerin geçim kaynağı oldu

24.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:03
Gülnar'da çukur çanak mantarı köylülerin geçim kaynağı oldu

Gülnar ilçesinde yağışlı havalarda yetişen çukur çanak mantarını toplayarak pazarda satan köylüler, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Gülnar ilçesinde yağışlı havalarda yetişen çukur çanak mantarını toplayarak pazarda satan köylüler, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Şubat ve mart aylarında bolca yetişen çukur çanak mantarı kilogramı 20 liradan alıcı bulabiliyor.

Mantar toplayan köylülerden Fadime Özükanlı, AA muhabirine ormandan topladığı mantarların çok lezzetli olduğunu ve bir çok yemekte kullanılabildiğini söyledi.

Bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle mantarın çokça bulunduğunu ifade eden Özükanlı, "Köylüler, dağdan topladıkları mantarları cuma günleri ilçe merkezindeki köylü pazarına getirerek satıyor. Ben de çam ağaçlarından yere dökülen pürlerin altından topladığım çukur çanak mantarını satarak gelir temin ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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