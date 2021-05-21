Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?

Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?

MÜZİK SANATÇISI GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, (d. 15 Ekim 1973), Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul), Çingene asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı. Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. «Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Burak Sergen Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 10:23:38. #1.14#

title