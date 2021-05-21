Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu müzik sanatçısı Güllü kaç yaşında, nereli?

MÜZİK SANATÇISI GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, (d. 15 Ekim 1973), Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul), Çingene asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı. Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. «Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.