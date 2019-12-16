Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
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Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.

16.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24
Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.


Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde merhum Ahmet Gebel'in kızı, merhum 'ın eşi, İbrahim ve merhum Hacı Mehmet Gebel'in ablası, Niyazi, Mustafa ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Güllü Akbaş (90) vefat etti.


Akbaş'ın cenazesi, Serintepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedildi. Akbaş'ın taziyesinin, Serintepe Taziye Evi olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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