Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında?

Türk siyasetçi ve hukukçu olan Gülizar Biçer Karaca, son günlerde adı sıkça aratılan edilen isimler arasında. 2018 yılı itibarıyla CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olan Karaca'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

Türk siyasetçi ve hukukçu olan Gülizar Biçer Karaca, son günlerde adı sıkça aratılan edilen isimler arasında. 2018 yılı itibarıyla CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olan Karaca'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

Gülizar Biçer Karaca 20 Eylül 1967'de Denizli'de doğan Türk siyasetçi ve hukukçudur.

1989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. SHP'de siyasete başlamış, CHP'nin açılmasının ardından burada gençlik kolları yönetiminde bulunmuştur. Serbest avukatlık yapmıştır. 1999-2004 yılları arasında Kınıklı Belediye Meclis Üyesi ayrıca 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreteri olmuştur. 2005-2015 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığı yapmıştır. TBMM 25. Dönem Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak seçilmiştir. 2016 yılında CHP parti meclisi üyesi seçilmiş, 12 Şubat 2018 itibarıyla CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Orta düzeyde Almanca bilen Karaca, evli ve 1 çocuk annesidir.

GÜLİZAR BİÇER KARACA KAÇ YAŞINDA?

Gülizar Biçer Karaca 1967 doğumlu olup 54 yaşındadır.