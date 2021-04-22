Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında?

Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Türk siyasetçi ve hukukçu olan Gülizar Biçer Karaca, son günlerde adı sıkça aratılan edilen isimler arasında. 2018 yılı itibarıyla CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olan Karaca'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

Türk siyasetçi ve hukukçu olan Gülizar Biçer Karaca, son günlerde adı sıkça aratılan edilen isimler arasında. 2018 yılı itibarıyla CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olan Karaca'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında?

Gülizar Biçer Karaca 20 Eylül 1967'de Denizli'de doğan Türk siyasetçi ve hukukçudur.

1989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. SHP'de siyasete başlamış, CHP'nin açılmasının ardından burada gençlik kolları yönetiminde bulunmuştur. Serbest avukatlık yapmıştır. 1999-2004 yılları arasında Kınıklı Belediye Meclis Üyesi ayrıca 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreteri olmuştur. 2005-2015 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığı yapmıştır. TBMM 25. Dönem Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak seçilmiştir. 2016 yılında CHP parti meclisi üyesi seçilmiş, 12 Şubat 2018 itibarıyla CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Orta düzeyde Almanca bilen Karaca, evli ve 1 çocuk annesidir.

GÜLİZAR BİÇER KARACA KAÇ YAŞINDA?

Gülizar Biçer Karaca 1967 doğumlu olup 54 yaşındadır.

CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Muslera Hakan Kutlu Bülent Uygun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:48:30. #1.16#

title