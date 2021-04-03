Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz sözleri | 'Olmazsan Olmaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz sözleri | 'Olmazsan Olmaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz sözleri | 'Olmazsan Olmaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Güliz Ayla'nın en beğenilen şarkılarından birisi Olmazsan Olmaz dinlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Şarkının müziği kadar sözleri de oldukça beğeni topladı. Peki, Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz şarkı sözleri nelerdir? Olmazsan Olmaz sözleri yazımızda...

Güliz Ayla'nın en iyi şarkılarından birisi olan Olmazsan Olmaz'ın sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLİZ AYLA - OLMAZSAN OLMAZ SÖZLERİ

Benim bura afet yeri

Yangın da var deprem de Hangisini anlatayım ki?

Kimmiş beni söndürecek?

Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki

---

Sarılırım sarılırım bırakmam

Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam

---

Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim

Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim

---

Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim

Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim

---

Ah başıma gelen benim

Aşk oyun ben oyuncak

Söyle emrine amedeyim

Kimmiş beni susturacak?

Duysun be dağlar taşlar

Çok seviyorum demiş miydim?

---

Sarılırım sarılırım bırakmam

Çağırırım çağırırım daha da sensiz yatmam

---

Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim

Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim

---

Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim

Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim

---

Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim

Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim

---

Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim

Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim

---

Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Olmazsan Olmaz şarkısı Youtube'a 16 Nisan 2015 tarihinde yüklenmiştir. Şarkı toplamda 194 milyon izlenme ve 749 bin beğeni almıştır. Şarkı günümüzde halen dinlenmektedir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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