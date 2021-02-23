Gülinler - Hayatım Yıkılmış Sarayım Sözleri | Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve baş rollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Gülinler şarkısı merak edildi! İşte, Gülinler - Hayatım Yıkılmış Sarayım Sözleri!

GÜLİNLER - HAYATIM YIKILMIŞ SARAYIM ŞARKI SÖZÜ!

Doğduğum şehirden uzakta uyandım

Sabah soğuk aynalarım boş

Kapıcı ekmeği getirmemiş bu sabah

Vazodaki çiçek gel diyor kurtar beni

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım yıkılmış sarayım benim

İki kedim olsa iki de diş fırçası banyoda

Anahtarı almadan çıksam dışarı

Yağmur yağsa, camı açsam, ıslansam lapa lapa

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Ayağımın altında cam kırıkları

Neden gittin sen?

Yaraların kadar gözlerin olsaydı

Kanın kadar çabuk akardı yaşın

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım nerdesin?

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım nerdesin?