Gülinler - Hayatım Yıkılmış Sarayım Sözleri | Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Gülinler şarkısı merak edildi! İşte, Gülinler - Hayatım Yıkılmış Sarayım Sözleri
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve baş rollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Gülinler şarkısı merak edildi! İşte, Gülinler - Hayatım Yıkılmış Sarayım Sözleri!
GÜLİNLER - HAYATIM YIKILMIŞ SARAYIM ŞARKI SÖZÜ!
Doğduğum şehirden uzakta uyandım
Sabah soğuk aynalarım boş
Kapıcı ekmeği getirmemiş bu sabah
Vazodaki çiçek gel diyor kurtar beni
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
İki kedim olsa iki de diş fırçası banyoda
Anahtarı almadan çıksam dışarı
Yağmur yağsa, camı açsam, ıslansam lapa lapa
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Ayağımın altında cam kırıkları
Neden gittin sen?
Yaraların kadar gözlerin olsaydı
Kanın kadar çabuk akardı yaşın
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?