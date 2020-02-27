Gülin İyigün: Setleri çok özledim

27.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:42

"Dali'nin Kadınları" adlı tiyatro oyununun devam ettiğini belirten oyuncu, "Yaklaşık bir yıldır setlerden uzağım. Setleri çok özledim" dedi.

Set dışında yoga eğitmenliği yapan İyigün, "Yoga derslerim devam ediyor." diye konuştu.



