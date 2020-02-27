Gülin İyigün: Setleri çok özledim
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Gülin İyigün: Setleri çok özledim

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Tutku rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gülin İyigün, önceki gün City's Nişantaşı'nda çıkışı objektiflere takıldı

27.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:42
Gülin İyigün: Setleri çok özledim

"Dali'nin Kadınları" adlı tiyatro oyununun devam ettiğini belirten oyuncu, "Yaklaşık bir yıldır setlerden uzağım. Setleri çok özledim" dedi.

Set dışında yoga eğitmenliği yapan İyigün, "Yoga derslerim devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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