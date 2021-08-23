Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında, nereli? Gülgün Feyman hayatı ve biyografisi!
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Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında, nereli? Gülgün Feyman hayatı ve biyografisi!

Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında, nereli? Gülgün Feyman hayatı ve biyografisi!
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Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Gülgün Feyman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gülgün Feyman kaç yaşında, nereli? Gülgün Feyman hayatı ve biyografisi! Gülgün Feyman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Gülgün Feyman hakkında araştırmalar yapılıyor. Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında, nereli? Gülgün Feyman hayatı ve biyografisi!

GÜLGÜN FEYMAN KİMDİR?

Albay bir babanın kızıdır. Atatürk Üniversitesi'nden mezun olmuştur. İlk kez Erzurum Radyo ve Televizyonu'nda göreve başlamıştır. Oradan Ankara Radyosu'na tayin olmuştur. Bir Türk Müziği programı olan Hoş Sada isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Ümit Aktan ile beraber İyi Haftalar Türkiye isimli sabah programını 4 sene sunmuştur. Daha sonra haber merkezinde görev almaya başlamıştır.

Uzun yıllar TRT'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman. 1990 yılında özel televizyon kanallarının kurulmasıyla birlikte Star TV, Show TV, tekrar Star TV, BRT, Flash TV gibi önemli kanallarda da spikerlik yapmıştır. Kendisi İstanbul Kadıköy'deki Kuşdili Eğitim Merkezi'nde diksiyon dersleri vermektedir. Bir taraftan okutmanlık da yapan Feyman, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda da bir dönem ders vermiştir. Şu anda da görevine İstanbul Aydın Üniversitesi'nde devam etmektedir. Kanal T'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman kısa bir süre süren bu görevinden de ayrılmıştır. Kanal 99'da Kanal 99 Ana Haber'i sunmuştur. 2012'de Meltem TV'de Faruk Karatay ile birlikte haberi sunmuştur. Feyman şu an Ulusal Kanal Ana Haber Bültenini sunmaktadır. Feyman 2015 milletvekilleri seçimlerinde Vatan Partisi tarafından Kocaeli'de 2. sıradan aday olarak gösterilmiştir.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

• Eşkıya (1996) Rolü: Gülgün Feyman

• Kara Melek (1999) Rolü: Gülgün Feyman Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• Üvey Baba (2000) Rolü: Gülgün Feyman

• Son (2002) Rolü: Gülgün Feyman

• Gerçek Kesit (2003) Rolü: Gülgün Feyman

• Kanal-İ-Zasyon (2009) Rolü: Gülgün Feyman

ÇALIŞTIĞI TV KANALLAR

• 1985-1990: TRT 1

• 1990-1992: Star TV

• 1992-1996: Show TV

• 1993-1996: Cine5

• 1996-2000: Star TV

• 1999-2000: Teleon TV Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• 2001-2002: brt

• 2003-2004: Flash TV

• 2006-2007: Habertürk

• 2007-2008: Bengütürk

• 2009-2009: Cem TV

• 2009-2010: Kanal T (kısa bir süre)

• 2011: Show TV (kısa bir süre)

• 2011-2012: Kanal 99

• 2011-2012: Beyaz TV

• 2012: Meltem TV

• 2013-2014: VTV

• 2014: Ulusal Kanal

• 2015: Business Channel

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Gülgün Feyman kimdir? Gülgün Feyman kaç yaşında, nereli? Gülgün Feyman hayatı ve biyografisi! - Haberler
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