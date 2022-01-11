Güler Misin Ağlar Mısın nerede çekildi? OYUNCULARI KİM? Güler Misin Ağlar Mısın ne zaman çekildi, konusu nedir?

Güler Misin Ağlar Mısın nerede çekildi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başrollerinde Zeki ve Metin'in yer aldığı Güler Misin Ağlar Mısın filminde Filmde, iki yakın arkadaşın çok sevdikleri Rasim Usta ve ailesi için yaptığı fedakârlıklar anlatıyor. Peki Güler Misin Ağlar Mısın filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ KONUSU

Kayserili iş adamı Cemal, Kuşadası'nda bir otel işletmektedir. Otelde resepsiyonist olarak çalışan Metin ile inşaatta çalışan Zeki ise ayrılmaz iki dosttur. Metin, Rasim ustanın kızı Aysel ile evlenmeyi planlar. Cemal, daha çok para kazanmak için mini bir golf tesisi kurmak ister ve tesisin başına Metin'i geçirmeyi düşünür. Fakat tesisin yapılabilmesi için Rasim ustanın evinin yıkılması gerekmektedir. Durum karşısında Zeki ve Metin Cemal'e karşı çıkar ve evsiz kalan Rasim ustaya denizde yüzen bir ev yaparlar. Cemal tesisin kurulması için plan yaparken köyden gelen bir misafir her şeyi değiştirecektir.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeki Alasya ve Metin Akpınar Güler misin Ağlar mısın filmi hangi otelde çekildi diye araştırmalar devam ederken dizinin çekildiği otel belli oldu. Ege Bölgesi Aydın ilinin en turistik ilçelerinden bir tanesi Kuşadası'nda çekimler yapılırken burada yer alan bir otelde çekimler tamamlandı.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN OYUNCULARI

Güler misin Ağlar mısın filmi kadrosunda bulunan isimler: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Fatma Belgen, Kadir Savun, Ali Şen, Neriman Köksal, Ali Cağaloğlu, Gönül Genç, Orhan Aydınbaş, Erhan Dilligil, Baykal Kent

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