Güler Misin Ağlar Mısın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Güler Misin Ağlar Mısın filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güler Misin Ağlar Mısın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Güler Misin Ağlar Mısın filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Güler Misin Ağlar Mısın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Güler Misin Ağlar Mısın konusu, özeti ve Güler Misin Ağlar Mısın oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Güler Misin Ağlar Mısın filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Güler Misin Ağlar Mısın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Güler Misin Ağlar Mısın filmini izleyecek olanların merak ettiği Güler Misin Ağlar Mısın konusu nedir, Güler Misin Ağlar Mısın oyuncuları kimler ve Güler Misin Ağlar Mısın özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayserili iş adamı Cemal, Kuşadası'nda bir otel işletmektedir. Otelde resepsiyonist olarak çalışan Metin ile inşaatta çalışan Zeki ise ayrılmaz iki dosttur. Metin, Rasim ustanın kızı Aysel ile evlenmeyi planlar. Cemal, daha çok para kazanmak için mini bir golf tesisi kurmak ister ve tesisin başına Metin'i geçirmeyi düşünür. Fakat tesisin yapılabilmesi için Rasim ustanın evinin yıkılması gerekmektedir. Durum karşısında Zeki ve Metin Cemal'e karşı çıkar ve evsiz kalan Rasim ustaya denizde yüzen bir ev yaparlar. Cemal tesisin kurulması için plan yaparken köyden gelen bir misafir her şeyi değiştirecektir.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Güler misin Ağlar mısın filmi kadrosunda bulunan isimler: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Fatma Belgen, Kadir Savun, Ali Şen, Neriman Köksal, Ali Cağaloğlu, Gönül Genç, Orhan Aydınbaş, Erhan Dilligil, Baykal Kent

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeki Alasya ve Metin Akpınar Güler misin Ağlar mısın filmi hangi otelde çekildi diye araştırmalar devam ederken dizinin çekildiği otel belli oldu. Ege Bölgesi Aydın ilinin en turistik ilçelerinden bir tanesi Kuşadası'nda çekimler yapılırken burada yer alan bir otelde çekimler tamamlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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