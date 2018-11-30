Güler, Hatay'da Coşku ile Karşılandı

AK Parti'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Güler, Hatay'da büyük bir coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Grup Toplantısı'nda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Güler, karayolu ile döndüğü Ankara'dan, Topboğazı mevkiinde partililerce karşılandı. Davullar ve zurnalar ile karşılanan Güler, aracından inerek, kendisini bekleyen partililerini selamladı. Daha sonra konvoy eşliğinde Antakya Kapalı Spor Salonu'na geçildi.

Burada partililerine ve salonu dolduran kalabalığa seslenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler ortak akılla Hatay'ı yöneteceklerine dikkat çekerek başkanlık makamının milletin makamı olacağını belirtti. Güler konuşmasının devamında "31 Mart akşamında AK Parti sancağını Hatay burçlarına asmaya hazır olun. Hatay ile ilgili hayallerimizi ve projelerimizi anlatmaya hazırız. Hatay'a sahip çıkmaya ve daha yaşanabilir bir şehir yapmaya hazırız. Hatay'ımızı günü kurtaran değil, yarınları kuracak kadrolara teslim almaya hazırız. Bir oy için değil, bütün gönülleri yapmak için, seçime kadar değil, seçkin bir yere sahip olana kadar, istişare içinde ve egodan uzak, el birliğiyle, kardeşçe ortak akılla memleketi Hataylılar yönetecek. Bu adaylık partimizin şahsında bana verilmiş olsa da her bir yol arkadaşım, hemşerim bilsin ki başkanlık makamı milletin makamı olacaktır. Bu makam millet tarafından yönetilecektir. Bu makam cumhurun makamı olacaktır. Emaneti üstlenecek şehre emin olmaya talibiz. Biz sadece AK Partili kardeşlerimizle değil, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partili ve Büyük Birlik Partili kardeşlerimle bu yolu birlikte, beraber yürüyeceğiz. 15 Temmuz'da inşa edilen Yenikapı ruhu ile mayalanan ve 24 Haziran'da zafer ile taçlanan Cumhur İttifakı'nı Hatay'ın yerel kalkınma hamlesi yapacağız. Seçim günlerinde sandıklarda oyları birbirlerine karışan değil, Gölbaşı'nda, Genelkurmay kavşağında, Şehitler Köprüsü'nde kanları birbirlerine karışanların ittifakıdır ve ilelebet sürecektir" dedi. - HATAY