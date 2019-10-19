Gülen okulu eski yöneticisi Kamboçya'da tutuklandı

19.10.2019 12:48

Kamboçya polisi Gülen grubuna ait bir okulun eski yöneticisini tutukladı.



Zaman Uluslararası Okulu'nun eski müdürü Türk ve Meksika vatandaşlığı bulunan Osman Karaca'nın eşi Grace Karaca cuma günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada eşinin 14 Ekim'de başkent Phnom Penh'te bir bankada bulunduğu sırada 8 polis tarafından tutuklandığını ve Türkiye'ye iade edilmesinden endişe ettiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle