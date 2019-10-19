Gülen okulu eski yöneticisi Kamboçya'da tutuklandı

Gülen okulu eski yöneticisi Kamboçya'da tutuklandı

Grace Karaca, Türk ve Meksika vatandaşlığı bulunan eşi Osman Karaca'nın 14 Ekim'de başkent Phnom Penh'te bir bankada bulunduğu sırada 8 polis tarafından tutuklandığını belirtti

19.10.2019 12:48
Gülen okulu eski yöneticisi Kamboçya'da tutuklandı

Kamboçya polisi Gülen grubuna ait bir okulun eski yöneticisini tutukladı.


Zaman Uluslararası Okulu'nun eski müdürü Türk ve Meksika vatandaşlığı bulunan Osman Karaca'nın eşi Grace Karaca cuma günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada eşinin 14 Ekim'de başkent Phnom Penh'te bir bankada bulunduğu sırada 8 polis tarafından tutuklandığını ve Türkiye'ye iade edilmesinden endişe ettiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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