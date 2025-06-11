"Gülen Gözler" adlı filmde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi adlı karakterin âşık olduğu Fikret'i canlandıran oyuncu kimdir?

'Gülen Gözler' adlı filmde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi adlı karakterin âşık olduğu Fikret'i canlandıran oyuncu kimdir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, "Gülen Gözler" adlı filmde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi adlı karakterin âşık olduğu Fikret'i canlandıran oyuncu kimdir? sorusu cevabı ne?

"Gülen Gözler" adlı filmde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi adlı karakterin âşık olduğu Fikret'i canlandıran oyuncu kimdir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, "Gülen Gözler" adlı filmde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi adlı karakterin âşık olduğu Fikret'i canlandıran oyuncu kimdir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

"GÜLEN GÖZLER" ADLI FİLMDE ŞENER ŞEN'İN CANLANDIRDIĞI VECİHİ ADLI KARAKTERİN ÂŞIK OLDUĞU FİKRET'İ CANLANDIRAN OYUNCU KİMDİR?

A: Gülşen Bubikoğlu

B:Ayşen Gruda

C: Müjde Ar

D:Itır Esen

Cevap:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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