Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show hangi günler var?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve sati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı? Güldür Güldür hangi günler var?