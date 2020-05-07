Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
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Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
07.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:14

Güldür Güldür Show'da oyunculuk yapan Berkay Tulumbacı, maske mağduru oldu. Genç oyuncu, bu süreçte kimseyi anlamadığını, çünkü konuşurken insanların dudaklarına baktığı fark ettiğini söyledi. Bu durumunu tiye alan Tulumbacı, Instagram hesabından "İnşallah pideciyle öpüşmem" diyerek espri yaptı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında programlarına ara verilen Güldür Güldür Show oyuncularından Berkay Tulumbacı, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yaptı. Takipçilerine moral vermek için paylaşımlar yapan oyuncu, son olarak kendisini tiye aldı.

"İNŞALLAH PİDECİYLE ÖPÜŞMEM"

Sürekli olarak evde oturmaktan bir hayli sıkılan takipçileri için eğlenceli içerikler paylaşan Tulumbacı, maske kullanımından dolayı mağduriyet yaşamaya başladı. Kendi fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına da şu notu düştü: "Bu süreçte şunu anladım; kimseyi anlamıyorum, çünkü konuşurken insanların dudağına bakıyormuşum. Maske gelince foyam ortaya çıktı. İnşallah pideciyle falan öpüşmem."

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşllah pideciyle öpüşmem
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Haber Yorumları (1)
BU NE: tek kelimeyle ''iğrenç''.
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