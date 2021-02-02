Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı

02.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:51
Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı

SON DAKİKA... Güldür Güldür Show'un sevilen oyunculardan Mahir İpek'in annesini kaybettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Ünlü oyuncunun annesi Naciye İpek 4 Ocak'ta vefat etti. Naciye İpek'in eşi Aşık İsmail İpek'le beraber koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Eşiyle tedavi gören ve aynı zamanda astım hastası olan Naciye İpek'in hastanede kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Naciye İpek Ankara'da toprağa verildi.

PROGRAM ÇEKİMLERİNİ AKSATMADI

Yakın çevresinde de çok sevilen annesinin yasını tutan oyuncu bu süreçte program çekimlerini ise hiç aksatmadı. (İsmail Şen-tv100)

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:51:23. #1.16#
title