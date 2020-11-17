Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi

17.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:17

Show TV'nin sevilen show programı Güldür Güldür Show'un ikinci kez yayın günü değişti. Beklenilen reytinglere ulaşamayan Güldür Güldür, artık salı günleri izleyicisiyle buluşacak.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür daha sonra çarşamba akşamlarına alınmıştı. Yeni gününde beklenilen reytinglere ulaşamayan programın yayın günü yeniden değiştirildi. Güldür Güldür artık salı akşamları ekrana gelecek.

Programın Twitter hesabından paylaşılan yeni bölüm fragmanı paylaşılırken "Gülerken koltuktan düşme tehlikesi yaşayabileceğiniz yepyeni bölümümüz ile salı akşam 20.00'de" denildi.

Güldür Güldür Show'un yayın günü değiştirildi
Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi
Haber Yorumları (1)
TOPLUM TEPKİSİ ÖNEMLİ: Eren Bülbül''le ilgili hiçbir şey paylaşma. berkin elvan siyaseti yap. Az bile oluyor size.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Meral Akşener Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Akalın Öykü Karayel Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Milli İntihar İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:32:13. #1.14#
title