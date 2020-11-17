Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi
Show TV'nin sevilen show programı Güldür Güldür Show'un ikinci kez yayın günü değişti. Beklenilen reytinglere ulaşamayan Güldür Güldür, artık salı günleri izleyicisiyle buluşacak.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür daha sonra çarşamba akşamlarına alınmıştı. Yeni gününde beklenilen reytinglere ulaşamayan programın yayın günü yeniden değiştirildi. Güldür Güldür artık salı akşamları ekrana gelecek.
Programın Twitter hesabından paylaşılan yeni bölüm fragmanı paylaşılırken "Gülerken koltuktan düşme tehlikesi yaşayabileceğiniz yepyeni bölümümüz ile salı akşam 20.00'de" denildi.