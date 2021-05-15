Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu
Büyük beğeniyle izlenen Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci yapıldı. Skeç, yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu.
Show TV ekranlarının sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un yeni bölümü yine izleyenleri kırdı geçirdi.
Güldür Güldür Show'da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci yapıldı. İzleyiciler, Sarıgül taklidini oldukça beğenirken sosyal medyadan çok sayıda yorum aldı.
SARIGÜL'DEN EKİBE TEŞEKKÜR MESAJI
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programın ardından Instagram hesabından teşekkür videosu yayınladı. Sarıgül, "Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye'yi yeniden inşa etmek için yollardayız" notunu düştü.