Güldür Güldür Show "Sürünüyorum" Şarkı sözleri! Gülden Karaböcek "Sürünüyorum"!
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Güldür Güldür Show "Sürünüyorum" Şarkı sözleri! Gülden Karaböcek "Sürünüyorum"!

31.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:38
Güldür Güldür Show

Muhteşem sesiyle Gülden Karaböcek tarafından seslendirilen, Türkiye'nin her yerinde sevilerek dinlenen Güldür Güldür Show "Sürünüyorum" Şarkı sözleri! Gülden Karaböcek "Sürünüyorum"!

80'li yıllara damga vuran Gülden Karaböcek tarafından seslendirilen şarkı "Sürünüyorum" Şarkı sözleri! Gülden Karaböcek "Sürünüyorum"!

GÜLDEN KARABÖCEK "SÜRÜNÜYORUM" ŞARKI SÖZLERİ

Döndürsene beni senin yoluna

Kahreden dünyamda sürünüyorum

Huzursuz geceler korkulu düşler

Bakta gör halimi sürünüyorum

Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim

Ellerim bağrımda perişan kaldım

Birgün değil sana hergün yalvardım

Duymadın sesimi sürünüyorum

Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim

Ellerim bağrımda perişan kaldım

Birgün değil sana hergün yalvardım

Duymadın sesimi sürünüyorum

Avutma her güne bin ümit verip

Ağlatıyor sonra hüsranlar gelip

Baştan yarat beni dertten eleyip

Acı bu halime sürünüyorum

Tövbeler dileyip düşsem yoluna

Günahım bırakmaz girer koluma

Sonunda kul oldun kötü kuluna

Ayaklar altında sürünüyorum

Tövbeler dileyip düşsem yoluna

Günahım bırakmaz girer koluma

Sonunda kul oldun kötü kuluna

Ayaklar altında sürünüyorum

Tövbeler dileyip düşsem yoluna

Günahım bırakmaz girer koluma

Sonunda kul oldun kötü kuluna

Ayaklar altında sürünüyorum

Tövbeler dileyip düşsem yoluna

Günahım bırakmaz girer koluma

Sonunda kul oldun kötü kuluna

Ayaklar altında sürünüyorum

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