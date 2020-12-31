Güldür Güldür Show "Sürünüyorum" Şarkı sözleri! Gülden Karaböcek "Sürünüyorum"!
Muhteşem sesiyle Gülden Karaböcek tarafından seslendirilen, Türkiye'nin her yerinde sevilerek dinlenen Güldür Güldür Show "Sürünüyorum" Şarkı sözleri! Gülden Karaböcek "Sürünüyorum"!
80'li yıllara damga vuran Gülden Karaböcek tarafından seslendirilen şarkı "Sürünüyorum" Şarkı sözleri! Gülden Karaböcek "Sürünüyorum"!
GÜLDEN KARABÖCEK "SÜRÜNÜYORUM" ŞARKI SÖZLERİ
Döndürsene beni senin yoluna
Kahreden dünyamda sürünüyorum
Huzursuz geceler korkulu düşler
Bakta gör halimi sürünüyorum
Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim
Ellerim bağrımda perişan kaldım
Birgün değil sana hergün yalvardım
Duymadın sesimi sürünüyorum
Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim
Ellerim bağrımda perişan kaldım
Birgün değil sana hergün yalvardım
Duymadın sesimi sürünüyorum
Avutma her güne bin ümit verip
Ağlatıyor sonra hüsranlar gelip
Baştan yarat beni dertten eleyip
Acı bu halime sürünüyorum
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
Günahım bırakmaz girer koluma
Sonunda kul oldun kötü kuluna
Ayaklar altında sürünüyorum
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
Günahım bırakmaz girer koluma
Sonunda kul oldun kötü kuluna
Ayaklar altında sürünüyorum
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
Günahım bırakmaz girer koluma
Sonunda kul oldun kötü kuluna
Ayaklar altında sürünüyorum
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
Günahım bırakmaz girer koluma
Sonunda kul oldun kötü kuluna
Ayaklar altında sürünüyorum