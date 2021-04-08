Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir?
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Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir?

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Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde.

GÜLDÜR GÜLDÜR KAZIM KİM?

1,5 yıldır Güldür Güldür programında yer alan Emre Altuğ, Kazım karakteri ile tanınmakta. Güldür Güldür Kazım karakterini canlandıran Emre Altuğ, geçen sezon programdan ayrıldı.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLERDİR?

Güldür Güldür Show programında yer alan oyuncular ve canlandırdığı karakterleri aşağıdaki gibidir:

Ali Sunal - Aziz Güngör Esen

Alper Kul - İsmail Canevimden

Doğa Rutkay - Yeter Kazak

Onur Buldu - Bilal Koçyiğit

Onur Atilla - İbrahim Çekiç

Meltem Yılmazkaya - Mehtap Somutçu

Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı

Burak Topaloğlu - Bahadır

Uğur Bilgin - Mesut

Mahir İpek - Hayati

Ünal Yeter - Kudret

Ecem Erkek - Naime

Açelya Topaloğlu - Çiçek

Berkay Tulumbacı - Ozan

Aylin Kontente - Burcu Yerler

İrem Kahyaoğlu - Leman

Giray Altınok - Feridun

Murat Akkoyunlu - Cemil

Dağhan Külegeç - Tayfur

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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