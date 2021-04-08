Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir?
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir?
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Kazım kim? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde.
GÜLDÜR GÜLDÜR KAZIM KİM?
1,5 yıldır Güldür Güldür programında yer alan Emre Altuğ, Kazım karakteri ile tanınmakta. Güldür Güldür Kazım karakterini canlandıran Emre Altuğ, geçen sezon programdan ayrıldı.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLERDİR?
Güldür Güldür Show programında yer alan oyuncular ve canlandırdığı karakterleri aşağıdaki gibidir:
Ali Sunal - Aziz Güngör Esen
Alper Kul - İsmail Canevimden
Doğa Rutkay - Yeter Kazak
Onur Buldu - Bilal Koçyiğit
Onur Atilla - İbrahim Çekiç
Meltem Yılmazkaya - Mehtap Somutçu
Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı
Burak Topaloğlu - Bahadır
Uğur Bilgin - Mesut
Mahir İpek - Hayati
Ünal Yeter - Kudret
Ecem Erkek - Naime
Açelya Topaloğlu - Çiçek
Berkay Tulumbacı - Ozan
Aylin Kontente - Burcu Yerler
İrem Kahyaoğlu - Leman
Giray Altınok - Feridun
Murat Akkoyunlu - Cemil
Dağhan Külegeç - Tayfur