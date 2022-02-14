Güldür Güldür'de kahkahaya boğan Mustafa Sarıgül skeci

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının son bölümünde "Biz Gelince Görürsünüz" adlı bir skeç sahnelendi. Skeçte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok'ta yayınladığı videolardan esinlenildi.

ÇEKİRDEK YEDİ, VATANDAŞIN SIRTINA VURDU

Skeçte Sarıgül'ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anlar taklit edildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan skeç, en çok izlenen videolar arasına girdi.