Güldür Güldür'de kahkahaya boğan Mustafa Sarıgül skeci
Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İlgiyle izlenen Güldür Güldür'de Türk siyasetinin renkli simalarından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül skeci yapıldı. Hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri kahkahaya boğan skeç, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının son bölümünde "Biz Gelince Görürsünüz" adlı bir skeç sahnelendi. Skeçte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok'ta yayınladığı videolardan esinlenildi.
ÇEKİRDEK YEDİ, VATANDAŞIN SIRTINA VURDU
Skeçte Sarıgül'ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anlar taklit edildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan skeç, en çok izlenen videolar arasına girdi.