Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi
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Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi

Ekranların en çok izlenen programlarından Güldür Güldür'de yayınlanan bir skeçteki "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, konu sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Show TV yetkililerinden biplemenin nedenine dair açıklama geldi.

06.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:37

Güldür Güldür'de 'Cumhuriyet' kelimesinin sansürlenmesiyle ilgili Show TV yetkilileri açıklamada bulundu. Amaçlarının sosyal medyada konuşulduğu gibi Cumhuriyet'e saygısızlık yapmak olmadığını belirten yetkililer, "Aksine Cumhuriyet ile 'dükü tutmak' tabirini aynı cümlede geçirmek istemediğimiz için cümlede her iki tabiri de bipledik" ifadelerini kullandı.

Hem hukuki olarak sorun olma ihtimalinin hem de Cumhuriyet'e saygısızlık olarak algılanabileceğinin bu kararı almalarına neden olduğunu belirten yetkililer, "Böyle bir tutum içinde bulunmamız söz konusu olamaz" diye konuştu.

İŞTE GÜLDÜR GÜLDÜR'DE BİPLENEN KONUŞMA

Skecin sansürsüz son sahnesindeki diyalog şöyle:

-Yeter artık bu halkın sizin gibi sözüm ona soylulardan çektiği. Artık Merzifon'u Merzifonlular yönetecek.

-Ne demek yani bu?

-Merzifon Cumhuriyet'i ilan ediyoruz demek.

-Cumhuriyet ne demek?

-Bizim gibiler dükü tuttu demek.

Güldür Güldür Show'un bu sahnesi Show TV'de de yayımlandı. Ancak yayınlanan skecin son sahnesindeki "Cumhuriyet" ifadesi sansürlendi.

Güldür Güldür'de 'Cumhuriyet' kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi
Haber Yorumları (2)
ERKAN: yaw he he
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DÜRBÜNLÜ: EE NE VAR BUNDA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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