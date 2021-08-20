Gülden Karaböcek Konya'da imza gününe katıldı

Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin gibi unutulmaz şarkıların bestecisi Gülden Karaböcek Konya da imza gününe katıldı. Hayranlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Karaböcek, albümlerini imzaladı.

Gülden Karaböcek Fenerbahçeli minik hayranı ile fotoğraf çektirirken kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Gülden Karaböcek, yaptığı açıklama da "Konya da Anadolu halkının sıcak ilgisi beni çok mutlu etli. Hep birlikte güzel bir gün yaşadık." dedi. Gülden Karaböcek, Konya da ki imza gününün ardından Yalova'ya geçerek Kaktüs adlı mekanda sahne aldı. Birkaç döneme damgasını vurmuş klasikleşmiş şarkılarını seslendiren sanatçı müzikseverlere nostalji yaşattı.

Kaynak: Snob Magazin